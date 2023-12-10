После окончания спецоперации те регионы, которые присоединились к России, останутся её частью, заявил кандидат в президенты США Майкл Ректенвальд. Он назвал преступлением то, что Штаты продолжают спонсировать этот бесполезный конфликт.

"Мы спонсируем бесполезный конфликт, который закончится тем, с чего всё и началось — Донбасс останется российским", — сказал политик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Ректенвальд считает, что, разжигая прокси-конфликт на Украине, США занимаются обогащением своего ВПК и им всё равно, что это происходит за счёт солдат ВСУ, которых погибло уже несколько сотен тысяч. Он назвал это фактом, который не поддаётся сомнению, однако Незалежная продолжает отправлять на смерть почти миллион своих граждан.

Что касается мечт Киева о перевороте в РФ и свержении её президента Владимира Путина, то они несбыточны. Политик напомнил, что за время проведения спецоперации позиции российского лидера лишь укрепились.