Премьер Израиля назвал три условия достижения мира в секторе Газа

Главным условием достижения мира в секторе Газа является полное уничтожение радикального движения ХАМАС. После этого нужно осуществить демилитаризацию и дерадикализацию палестинского анклава. Об этом написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей статье для газеты The Wall Street Journal.

По словам политика, ХАМАС необходимо ликвидировать во избежание дальнейшей эскалации конфликта. После этого нужно трансформировать палестинское гражданское общество, чтобы люди боролись с терроризмом, а не поддерживали его финансирование.

"Газу придётся дерадикализовать. Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев", — считает Нетаньяху.