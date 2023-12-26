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25 декабря, 23:07

Премьер Израиля назвал три условия достижения мира в секторе Газа

Нетаньяху считает, что уничтожение ХАМАС и "дерадикализация" принесут мир Газе

Главным условием достижения мира в секторе Газа является полное уничтожение радикального движения ХАМАС. После этого нужно осуществить демилитаризацию и дерадикализацию палестинского анклава. Об этом написал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своей статье для газеты The Wall Street Journal.

По словам политика, ХАМАС необходимо ликвидировать во избежание дальнейшей эскалации конфликта. После этого нужно трансформировать палестинское гражданское общество, чтобы люди боролись с терроризмом, а не поддерживали его финансирование.

"Газу придётся дерадикализовать. Школы должны учить детей ценить жизнь, а не смерть, а имамы должны перестать проповедовать убийство евреев", — считает Нетаньяху.

Байден сообщил, что не призывал Нетаньяху к перемирию в секторе Газа
Байден сообщил, что не призывал Нетаньяху к перемирию в секторе Газа

Ранее Лайф писал, что Израиль углубляет операцию в Газе для полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в соцсети.

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Getty Images

Лариса Сафронова
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