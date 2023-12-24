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23 декабря, 22:30

Байден сообщил, что не призывал Нетаньяху к перемирию в секторе Газа

Американский лидер Джозеф Байден поделился подробностями телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США подчеркнул, что не пытался склонить собеседника к перемирию в секторе Газа.

По данным пресс-пула Белого дома, политики сошлись во мнении о важности обеспечения жителей анклава возможностью безопасно покинуть зону боевых действий. Кроме того, Байден призвал Нетаньяху приложить все усилия для освобождения пленников.

"Я не просил его о введении режима прекращения огня", — отметил президент США в беседе с журналистами.

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Нетаньяху же в ответ рассказал Байдену, когда ЦАХАЛ намерена завершить боевые действия. Операция будет окончена лишь после достижения всех намеченных целей, подчеркнул премьер.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
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