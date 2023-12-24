Байден сообщил, что не призывал Нетаньяху к перемирию в секторе Газа
Американский лидер Джозеф Байден поделился подробностями телефонных переговоров с премьером Израиля Биньямином Нетаньяху. Президент США подчеркнул, что не пытался склонить собеседника к перемирию в секторе Газа.
По данным пресс-пула Белого дома, политики сошлись во мнении о важности обеспечения жителей анклава возможностью безопасно покинуть зону боевых действий. Кроме того, Байден призвал Нетаньяху приложить все усилия для освобождения пленников.
"Я не просил его о введении режима прекращения огня", — отметил президент США в беседе с журналистами.
Нетаньяху же в ответ рассказал Байдену, когда ЦАХАЛ намерена завершить боевые действия. Операция будет окончена лишь после достижения всех намеченных целей, подчеркнул премьер.
Flickr / The White House