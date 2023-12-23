Пять заложников ХАМАС могли погибнуть после израильского удара

"В результате варварской израильской бомбардировки мы потеряли контакт с группой, ответственной за пятерых пленных-сионистов... Скорее всего, пленные были убиты во время одного из налётов на сектор Газа", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале военного крыла.

Ранее по вине израильских военных уже погибали заложники. Так, 15 декабря стало известно, что военные ЦАХАЛ в ходе операции в Газе по ошибке приняли трёх заложников за угрозу и застрелили их. Тела убитых перевезли на территорию Израиля для экспертизы, подтвердившей, что эти люди на самом деле были заложниками, которых ХАМАС похитило ещё 7 октября. Позже глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство трёх заложников.