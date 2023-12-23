Пять заложников ХАМАС могли погибнуть после израильского удара
В ХАМАС заявили о предположительной гибели пятерых пленных из-за атаки Израиля
Предположительно, пятеро израильских пленных погибли в результате атаки ЦАХАЛ на сектор Газа. Об этом заявил официальный представитель военного крыла палестинского радикального движения ХАМАС бригад Изз ад-Дин аль-Кассама Абу Убейда.
"В результате варварской израильской бомбардировки мы потеряли контакт с группой, ответственной за пятерых пленных-сионистов... Скорее всего, пленные были убиты во время одного из налётов на сектор Газа", — говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале военного крыла.
Ранее по вине израильских военных уже погибали заложники. Так, 15 декабря стало известно, что военные ЦАХАЛ в ходе операции в Газе по ошибке приняли трёх заложников за угрозу и застрелили их. Тела убитых перевезли на территорию Израиля для экспертизы, подтвердившей, что эти люди на самом деле были заложниками, которых ХАМАС похитило ещё 7 октября. Позже глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство трёх заложников.
О возобновлении боевых действий в Газе в полную силу после временного перемирия Минобороны Израиля объявило 2 декабря. ЦАХАЛ приступила к третьей фазе наземной операции в анклаве. Израиль продолжает наносить удары по гражданскому населению Газы и мирным объектам. Так, недавно с израильской территории был обстрелян лагерь беженцев Джабалия на севере Газы. Жертвами стали 90 человек, в том числе дети.
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