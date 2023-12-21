ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников

Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о недельном прекращении огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников. Об этом со ссылкой на египетских чиновников сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

"ХАМАС отвергло предложение Израиля об остановке боёв на одну неделю в обмен на несколько десятков заложников, заявив, что группировка не будет обсуждать освобождение израильских заложников до тех пор, пока сначала не вступит в силу прекращение огня", — пишет газета.