ХАМАС отвергло предложение Израиля о новом обмене заложников
WSJ: ХАМАС отвергло условия Израиля о прекращении огня и обмена заложников
Палестинское движение ХАМАС отвергло предложение Израиля о недельном прекращении огня в обмен на освобождение нескольких десятков заложников. Об этом со ссылкой на египетских чиновников сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).
"ХАМАС отвергло предложение Израиля об остановке боёв на одну неделю в обмен на несколько десятков заложников, заявив, что группировка не будет обсуждать освобождение израильских заложников до тех пор, пока сначала не вступит в силу прекращение огня", — пишет газета.
По данным источников, речь шла об освобождении 40 заложников — женщин, детей и пожилых мужчин, которым требуется срочное лечение.
Напомним, что о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу после временного перемирия Минобороны Израиля объявило 2 декабря. ЦАХАЛ приступила к третьей фазе наземной операции в анклаве. Израиль продолжает наносить удары по гражданскому населению Газы и мирным объектам. Так, с израильской территории был обстрелян лагерь беженцев Джабалия на севере Газы. Жертвами стали 90 человек, в том числе дети.
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