ЦАХАЛ взяла на себя ответственность за инцидент с гибелью заложников

Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель трёх израильских заложников. Его заявление опубликовано в телеграм-канале ЦАХАЛ.

Он заверил, что приложит максимум усилий для избежания повторения подобного инцидента.

"Армия обороны Израиля, и я, как её командир, несём ответственность за произошедшее, и мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. Солдаты и командиры Армии обороны Израиля больше всего хотят спасения заложников живыми. В данном случае нам это не удалось", — написал Халеви.