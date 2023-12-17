ЦАХАЛ взяла на себя ответственность за инцидент с гибелью заложников
Глава Генштаба ЦАХАЛ взял на себя ответственность за убийство трёх заложников
Глава Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви взял на себя ответственность за гибель трёх израильских заложников. Его заявление опубликовано в телеграм-канале ЦАХАЛ.
Он заверил, что приложит максимум усилий для избежания повторения подобного инцидента.
"Армия обороны Израиля, и я, как её командир, несём ответственность за произошедшее, и мы сделаем всё возможное, чтобы не допустить повторения подобных инцидентов в будущем. Солдаты и командиры Армии обороны Израиля больше всего хотят спасения заложников живыми. В данном случае нам это не удалось", — написал Халеви.
Белый флаг и крики на иврите: Стали известны подробности расстрела военными ЦАХАЛ троих заложников в Газе
Напомним, 15 декабря стало известно, что военные ЦАХАЛ в ходе операции в Газе по ошибке приняли трёх заложников за угрозу и застрелили их. Тела убитых были перевезены на территорию Израиля для экспертизы, подтвердившей, что эти люди на самом деле были заложниками, которых ХАМАС похитило ещё 7 октября.
ТАСС / Ilia Yefimovich