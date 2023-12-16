Белый флаг и крики на иврите: Стали известны подробности расстрела военными ЦАХАЛ троих заложников в Газе
ЦАХАЛ: Израильские бойцы, убившие троих заложников в Газе, нарушили инструкции
Военные, застрелившие троих заложников во время операции в секторе Газа, нарушили установленные в Армии обороны Израиля инструкции. Об этом сообщил представитель ЦАХАЛ по итогам проверки, проведённой командованием.
Он отметил, что трое израильских пленных, которых по ошибке убили солдаты, вышли из здания в районе Шеджайя. Мужчины были без верхней одежды, и один из них держал палку с белой тканью, имитируя флаг, который считается символом капитуляции. Ранее бойцы ЦАХАЛ не встречали в этом районе никого, кроме боевиков ХАМАС, поэтому они сразу же открыли огонь. В результате двое были убиты сразу, а третьего застрелили чуть позже.
"Солдаты слышали крики на иврите, и командир отряда отдал приказ прекратить огонь. Тем не менее по какой-то причине стрельба продолжилась, и третий заложник погиб. Уже точно известно, что солдаты в обоих случаях вели огонь в нарушение соответствующих инструкций", — приводит РИА "Новости" слова представителя ЦАХАЛ.
Напомним, в пятницу, 15 декабря, израильская армия сообщила, что военные в ходе операции в Газе по ошибке приняли трёх заложников за угрозу и застрелили их. В пресс-службе подчеркнули, что в ЦАХАЛ полностью взяли на себя ответственность за произошедшее.
ТАСС / ЕРА / ATEF SAFADI