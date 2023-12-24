Нетаньяху заявил Байдену, что ЦАХАЛ завершит операцию в Газе после достижения целей
Израильская армия не станет завершать военную операцию в секторе Газа, пока не достигнет всех заявленных целей. Об этом премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху уведомил президента США Джо Байдена.
Телефонный разговор двух политиков состоялся после завершения голосования Совбеза ООН по резолюции об увеличении объёмов доставки гуманитарной помощи в анклав. Международный орган принял документ, но не поддержал поправку РФ о приостановке боевых действий из-за позиции США. Нетаньяху поблагодарил американского лидера за такой шаг.
"Премьер-министр Нетаньяху ясно дал понять, что Израиль будет продолжать войну до тех пор, пока все его цели не будут достигнуты", — сказано в сообщении канцелярии главы кабмина.
А тем временем число жертв от ударов ЦАХАЛ по Газе превысило 20-тысячную отметку. Обстрелы уносят жизни не только местных жителей, но и заложников ХАМАС.
Flickr / Prime Minister of Israel