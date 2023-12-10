В Кремле раскрыли подробности долгого разговора Путина и Нетаньяху

В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Там отметили, что главной темой беседы стала острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа.

"Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжёлым последствиям для гражданского населения", — сообщили в пресс-службе Кремля.

Отмечается, что Москва готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта.

Кроме того, главы государств выразили обоюдную заинтересованность в продолжении взаимодействия по вопросам эвакуации граждан РФ и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян. Путин и Нетаньяху условились о продолжении контактов.