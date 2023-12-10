В Кремле раскрыли подробности долгого разговора Путина и Нетаньяху
Путин заявил Нетаньяху, что Россия может помочь облегчить страдания жителей Газы
В Кремле подтвердили факт телефонного разговора президента России Владимира Путина и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Там отметили, что главной темой беседы стала острая ситуация в зоне палестино-израильского конфликта и катастрофическая гуманитарная обстановка в секторе Газа.
"Владимир Путин подтвердил принципиальную позицию неприятия и осуждения терроризма во всех его проявлениях. Вместе с тем крайне важно, чтобы противодействие террористическим угрозам не приводило к столь тяжёлым последствиям для гражданского населения", — сообщили в пресс-службе Кремля.
Отмечается, что Москва готова оказывать всевозможное содействие в целях облегчения страданий мирных жителей и деэскалации конфликта.
Кроме того, главы государств выразили обоюдную заинтересованность в продолжении взаимодействия по вопросам эвакуации граждан РФ и членов их семей, а также освобождения удерживаемых в Газе израильтян. Путин и Нетаньяху условились о продолжении контактов.
Напомним, ранее государственные израильские СМИ сообщили о телефонном разговоре Нетаньяху и Путина. По их данным, беседа длилась 50 минут. В канцелярии премьер еврейского государства заявили, что Нетаньяху в беседе с Путиным выразил недовольство позицией российских представителей в ООН и на других форумах в отношении Израиля. Также он "резко раскритиковал опасное сотрудничество между Россией и Ираном".
Напомним, 7 октября 2023 года члены ХАМАС вошли в кибуцы Израиля около сектора Газа, движение объявило о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство непрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено четырёхдневное перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль заявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу, а на следующий день — о планах провести "операцию высокой интенсивности".
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