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10 декабря, 12:18

В Израиле сообщили о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху

Kan: Нетаньяху и Путин провели 50-минутный телефонный разговор

Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Государственная радиостанция Kan со ссылкой на офис Нетаньяху передаёт, что беседа длилась около 50 минут.

Подробности разговора не приводятся. Пресс-служба Кремля пока не подтвердила информацию о переговорах.

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Напомним, вечером 16 октября Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся после обострения палестино-израильского конфликта. Российский лидер подтвердил принципиальную готовность РФ и далее вести работу в интересах прекращения конфронтации и достижения мирного урегулирования методами дипломатии. Израильский премьер же заявил о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС.

Обложка ©

ТАСС / Михаил Метцель

Никита Никонов
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