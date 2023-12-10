В Израиле сообщили о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху
Kan: Нетаньяху и Путин провели 50-минутный телефонный разговор
Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Государственная радиостанция Kan со ссылкой на офис Нетаньяху передаёт, что беседа длилась около 50 минут.
Подробности разговора не приводятся. Пресс-служба Кремля пока не подтвердила информацию о переговорах.
Напомним, вечером 16 октября Путин и Нетаньяху обсудили по телефону ситуацию, сложившуюся после обострения палестино-израильского конфликта. Российский лидер подтвердил принципиальную готовность РФ и далее вести работу в интересах прекращения конфронтации и достижения мирного урегулирования методами дипломатии. Израильский премьер же заявил о намерении уничтожить весь потенциал ХАМАС.
ТАСС / Михаил Метцель