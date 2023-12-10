В Израиле сообщили о телефонном разговоре Путина и Нетаньяху

Израильские СМИ сообщают, что премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху и президент России Владимир Путин провели телефонный разговор. Государственная радиостанция Kan со ссылкой на офис Нетаньяху передаёт, что беседа длилась около 50 минут.