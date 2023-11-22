Путин удивлён, что лидеры G20 не потрясены тем, что Газа стала детским кладбищем
Военные действия всегда являются трагедией для людей, семей и страны в целом. Об этом заявил президент России Владимир Путин, выступая на внеочередном саммите "Группы двадцати" (G20) в формате видеосвязи.
Путин ответил на слова коллег из G20, которые потрясены ситуацией на Украине. Видео © LIFE
По словам главы государства, некоторые его коллеги из G20 в своих публичных выступлениях заявляют, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России" на Украине. Безусловно, военные действия — это всегда трагедия, но прежде всего необходимо думать, как её прекратить, отметил президент. Как подчеркнул Путин, Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом. Это Украина публично вышла из процесса, подписав декрет, запрещающий вести такие контакты.
"Понимаю, что эта война, гибель людей не могут не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза? Это не потрясает? А то, что генсек ООН сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище? Это не потрясает?" — заявил российский лидер.
Напомним, накануне президент РФ выступил на внеочередном саммите БРИКС по палестино-израильскому конфликту. Владимир Путин подчеркнул, что гибель тысяч людей в секторе Газа, массовое изгнание мирного населения и разразившаяся гуманитарная катастрофа вызывают глубочайшую обеспокоенность. Также он поддержал резолюцию Совбеза ООН с призывом к организации гуманитарных пауз в зоне конфликта на Ближнем Востоке.
Kremlin.ru