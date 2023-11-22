Путин удивлён, что лидеры G20 не потрясены тем, что Газа стала детским кладбищем

По словам главы государства, некоторые его коллеги из G20 в своих публичных выступлениях заявляют, что их потрясает "продолжающаяся агрессия России" на Украине. Безусловно, военные действия — это всегда трагедия, но прежде всего необходимо думать, как её прекратить, отметил президент. Как подчеркнул Путин, Москва никогда не отказывалась от мирных переговоров с Киевом. Это Украина публично вышла из процесса, подписав декрет, запрещающий вести такие контакты.

"Понимаю, что эта война, гибель людей не могут не потрясать. А кровавый переворот на Украине в 2014 году, за которым последовала война киевского режима против своего народа в Донбассе? Это не потрясает? А истребление гражданского населения в Палестине, в секторе Газа сегодня не потрясает? А то, что врачам приходится делать детям операции, полостные операции, действовать скальпелем по детскому телу без наркоза? Это не потрясает? А то, что генсек ООН сказал, что Газа превратилась в огромное детское кладбище? Это не потрясает?" — заявил российский лидер.