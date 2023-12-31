Премьер Израиля раскрыл, сколько ещё продлятся бои в Газе

Операция ЦАХАЛ в секторе Газа не завершится в ближайшее время, а растянется на месяцы. Такой прогноз относительно продолжительности конфликта с ХАМАС озвучил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

По словам главы правительства еврейского государства, бои в анклаве будут идти до тех пор, пока палестинская группировка не будет уничтожена. Пострадать также рискует и Иран, если шиитское движение "Хезболла" вступит на тропу войны с Израилем, пригрозил он.

"Достижение победы требует больше времени. Война будет продолжаться ещё много месяцев. Моя политика ясна — продолжать сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны", — отметил Нетаньяху на пресс-конференции.