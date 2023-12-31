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30 декабря, 23:18

Премьер Израиля раскрыл, сколько ещё продлятся бои в Газе

Нетаньяху: Операция Израиля в секторе Газа растянется на многие месяцы

Операция ЦАХАЛ в секторе Газа не завершится в ближайшее время, а растянется на месяцы. Такой прогноз относительно продолжительности конфликта с ХАМАС озвучил израильский премьер Биньямин Нетаньяху.

По словам главы правительства еврейского государства, бои в анклаве будут идти до тех пор, пока палестинская группировка не будет уничтожена. Пострадать также рискует и Иран, если шиитское движение "Хезболла" вступит на тропу войны с Израилем, пригрозил он.

"Достижение победы требует больше времени. Война будет продолжаться ещё много месяцев. Моя политика ясна — продолжать сражаться до тех пор, пока не будут достигнуты все цели войны", — отметил Нетаньяху на пресс-конференции.

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О настрое Израиля на долгое противостояние с ХАМАС говорит намерение Минфина страны увеличить расходы на военные нужды. В 2024 году прибавка может составить 8,3 миллиарда долларов.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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