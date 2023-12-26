Израиль запланировал увеличить оборонные расходы на $8,3 млрд из-за ХАМАС

Минфин Израиля представил парламенту страны проект бюджета на 2024 год. Документ предполагает заметное увеличение расходов на оборонные нужды. Прибавка составит 8,3 миллиарда долларов, сообщил Bloomberg со ссылкой на бумаги.

По данным ведомства, такая мера необходима на фоне продолжающегося конфликта с палестинской группировкой ХАМАС в Газе. Ровно треть от указанной суммы придётся потратить на эвакуацию 120 тысяч жителей северных и южных районов Израиля, а также восстановление населённых пунктов, которые пострадали от нападения радикалов.

Также Минфин указал примерную дату окончания интенсивных боёв в анклаве. Темпы операции снизятся в первом квартале 2024 года. После этого часть резервистов будут демобилизованы.