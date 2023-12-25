Израиль нанёс один из самых смертоносных ударов по беженцам в Газе

Не менее 70 человек получили смертельные ранения в результате бомбардировки лагеря беженцев Аль-Магази в секторе Газа. Удар по убежищу нанесла израильская авиация, сообщила газета Times of Israel, сославшись на палестинский Минздрав.

По данным издания, ЦАХАЛ атаковала гражданский объект в ночь на понедельник. Если число жертв подтвердится, этот удар станет одним из самых смертоносных с момента обострения ближневосточного конфликта, отметили журналисты.