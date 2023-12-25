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25 декабря, 00:41

Израиль нанёс один из самых смертоносных ударов по беженцам в Газе

Times of Israel: Авиаудар ЦАХАЛ по лагерю беженцев привёл к гибели 70 человек

Не менее 70 человек получили смертельные ранения в результате бомбардировки лагеря беженцев Аль-Магази в секторе Газа. Удар по убежищу нанесла израильская авиация, сообщила газета Times of Israel, сославшись на палестинский Минздрав.

По данным издания, ЦАХАЛ атаковала гражданский объект в ночь на понедельник. Если число жертв подтвердится, этот удар станет одним из самых смертоносных с момента обострения ближневосточного конфликта, отметили журналисты.

"Как минимум 70 человек убито при авиаударе Израиля по центру анклава, лагерю Аль-Магази, к востоку от Дейр-эль-Балаха", — сказано в сообщении.

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Напомним, что Израиль не впервые атакует убежища в Газе, оправдывая удары ликвидацией высокопоставленных членов ХАМАС. Так, лишь в декабре ЦАХАЛ разбомбила лагеря Магази, Нусейрат и Джебалия, где находились сотни мирных жителей.

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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