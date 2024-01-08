Высокопоставленный командир "Хезболлы" погиб в Ливане при ударе Израиля
"Хезболла" сообщила о гибели одного из своих командиров при обстреле юга Ливана
В Ливане погиб высокопоставленный командир подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболла". Об этом сообщает её пресс-служба.
"С большой гордостью и честью "Исламское сопротивление" оплакивает мученика, командира бойцов за веру Виссама Хасана Тавила из города Хирбет-Селм на юге Ливана, принявшего мученическую смерть", — говорится в заявлении движения.
Агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности ранее сообщило, что военный погиб в результате атаки Израиля по югу Ливана. По данным журналистов, всего с 7 октября было ликвидировано свыше 130 членов "Хезболлы".
Между тем ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял о готовности урегулировать конфликт с "Хезболлой" политическим путём. При этом он призвал ливанское движение усвоить урок, извлечённый ХАМАС, — "ни один террорист не застрахован".
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