Высокопоставленный командир "Хезболлы" погиб в Ливане при ударе Израиля

В Ливане погиб высокопоставленный командир подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболла". Об этом сообщает её пресс-служба.

"С большой гордостью и честью "Исламское сопротивление" оплакивает мученика, командира бойцов за веру Виссама Хасана Тавила из города Хирбет-Селм на юге Ливана, принявшего мученическую смерть", — говорится в заявлении движения.

Агентство Reuters со ссылкой на источники в службе безопасности ранее сообщило, что военный погиб в результате атаки Израиля по югу Ливана. По данным журналистов, всего с 7 октября было ликвидировано свыше 130 членов "Хезболлы".