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7 января, 13:19

"Ни один террорист не застрахован": Нетаньяху призвал "Хезболлу" усвоить урок ХАМАС

Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт с "Хезболлой" политическим путём

Израиль готов урегулировать конфликт с ливанским шиитским движением "Хезболла" политическим путём. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Я предлагаю "Хезболле" усвоить урок, который ХАМАС уже усвоило за последние месяцы, — ни один террорист не застрахован. <...> Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими", — сказал Нетаньяху на заседании кабмина.

Он также подчеркнул, что Израиль полон решимости защитить соотечественников и вернуть жителей северной части страны в собственные дома.

Накануне стало известно, что ВВС Израиля нанесли массированные удары по позициям "Хезболлы" около ливанских городов Тир и Сайда. Помимо того, боевые самолёты армии еврейского государства совершили рейды над местностью к югу от Тира — там расположены форпосты "Хезболлы".

ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС "Нусейрат"
ЦАХАЛ заявила о ликвидации командира батальона ХАМАС "Нусейрат"
Обложка ©

ТАСС / EPA / POOL / ABIR SULTAN

Наталья Исакова
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