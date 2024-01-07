"Ни один террорист не застрахован": Нетаньяху призвал "Хезболлу" усвоить урок ХАМАС
Нетаньяху: Израиль готов урегулировать конфликт с "Хезболлой" политическим путём
Израиль готов урегулировать конфликт с ливанским шиитским движением "Хезболла" политическим путём. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Я предлагаю "Хезболле" усвоить урок, который ХАМАС уже усвоило за последние месяцы, — ни один террорист не застрахован. <...> Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими", — сказал Нетаньяху на заседании кабмина.
Он также подчеркнул, что Израиль полон решимости защитить соотечественников и вернуть жителей северной части страны в собственные дома.
Накануне стало известно, что ВВС Израиля нанесли массированные удары по позициям "Хезболлы" около ливанских городов Тир и Сайда. Помимо того, боевые самолёты армии еврейского государства совершили рейды над местностью к югу от Тира — там расположены форпосты "Хезболлы".
ТАСС / EPA / POOL / ABIR SULTAN