"Ни один террорист не застрахован": Нетаньяху призвал "Хезболлу" усвоить урок ХАМАС

"Я предлагаю "Хезболле" усвоить урок, который ХАМАС уже усвоило за последние месяцы, — ни один террорист не застрахован. <...> Если получится, то мы сделаем это политическими способами, а если нет, то будем действовать другими", — сказал Нетаньяху на заседании кабмина.