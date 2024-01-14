Нетаньяху заявил, что не закончит конфликт без контроля над границей Газы с Египтом
Нетаньяху: Израиль планирует взять под контроль границу сектора Газы с Египтом
Израиль не может завершить боевые действия, не взяв под контроль границу сектора Газа с Египтом. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.
"Очевидно, что существует только один вариант, который я называю южной блокадой [сектора Газа]. Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру [на границе]", — сказал глава правительства Израиля.
В противном случае, считает премьер, после уничтожения палестинского движения ХАМАС и демилитаризации сектора Газа через границу "придут другие боевики, поступит новая военная техника, смертоносное оружие". По словам Нетаньяху, есть несколько способов достижения этой цели, но окончательное решение ещё не принято.
Напомним, по словам одного из лидеров ХАМАС Усамы Хамдан, с 7 октября в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан погибло более 29 тысяч палестинцев, а более семи тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. А 29 декабря Южно-Африканская Республика подала в Международный суд иск против Израиля по обвинению в геноциде. Слушания начались 11 января, в свою очередь Тель-Авив требует от суда отклонить заявление.
ТАСС / AP / Abir Sultan