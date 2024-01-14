Нетаньяху заявил, что не закончит конфликт без контроля над границей Газы с Египтом

Израиль не может завершить боевые действия, не взяв под контроль границу сектора Газа с Египтом. Об этом заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Очевидно, что существует только один вариант, который я называю южной блокадой [сектора Газа]. Ясно, что мы не закончим войну, не закрыв эту дыру [на границе]", — сказал глава правительства Израиля.