Израиль выдвинул суду ООН требование отклонить иск о геноциде палестинцев Израиль в суде ООН назвал самозащитой атаку на Газу и призвал отклонить иск ЮАР 12 января, 11:29 Израиль призвал суд ООН отклонить требование ЮАР о прекращении операции в Газе. Обложка © Getty Images / Ahmad Hasaballah

Израиль категорически отвергает все обвинения в геноциде жителей сектора Газа и просит отклонить требования ЮАР о предупредительных мерах в отношении израильских властей. Об этом сказал представитель страны Тал Бекер во время выступления на слушаниях в Международном суде ООН.

"Для того чтобы конвенция о геноциде сохранила целостность, а суд продолжил играть свою роль в качестве защитника её положений, Израиль считает необходимым отклонить все требования ЮАР [о предупредительных мерах]", — подчеркнул он.

Бекер объявил израильскую военную операцию в Газе самозащитой "от беспрецедентной террористической угрозы в соответствии с законом". Он заявил, что радикалы из движения ХАМАС до сих пор удерживают порядка 136 заложников.

Напомним, 29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск в отношении Израиля, обвинив страну в геноциде и потребовав прекратить боевые действия в отношении сектора Газы. Судебные слушания начались накануне. Уже выступил представитель южноафриканской делегации, который напомнил, что мирные палестинцы погибают от голода, обезвоживания и болезней, пока израильская армия блокирует регион и не даёт доставить туда продовольствие и медикаменты. По последним данным, в секторе Газа погибло 29 тысяч человек с начала эскалации конфликта, 7 тыс. палестинцев считаются пропавшими без вести.

Авторы Татьяна Миссуми