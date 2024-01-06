Стало известно о попытке Израиля оказать давление на суд ООН из-за иска о геноциде

МИД Израиля потребовал от своих послов оказать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах с целью выступить против иска ЮАР в Международном суде ООН о геноциде в секторе Газа. Это следует из срочной телеграммы, имеющейся в распоряжении Axios.

Уточняется, что внешнеполитическое ведомство еврейского государства потребовало от своих дипломатов немедленно и недвусмысленно отвергнуть обвинения как "возмутительные, абсурдные и безосновательные".

"Мы просим сделать немедленное и недвусмысленное публичное заявление следующего содержания: публично и чётко заявить, что ваша страна отвергает самые возмутительные, абсурдные и безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля", — указывается в телеграмме.

Также в израильском министерстве отметили, что решение суда может повлечь существенные экономические последствия и негативно сказаться на отношениях с другими государствами.