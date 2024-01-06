Стало известно о попытке Израиля оказать давление на суд ООН из-за иска о геноциде
Axios: МИД Израиля пытается оказать давление на суд ООН в связи с обращением ЮАР
Министр иностранных дел Израиля Эли Коэн. Обложка © ТАСС / EPA / DUMITRU DORU
МИД Израиля потребовал от своих послов оказать давление на дипломатов и политиков в принимающих странах с целью выступить против иска ЮАР в Международном суде ООН о геноциде в секторе Газа. Это следует из срочной телеграммы, имеющейся в распоряжении Axios.
Уточняется, что внешнеполитическое ведомство еврейского государства потребовало от своих дипломатов немедленно и недвусмысленно отвергнуть обвинения как "возмутительные, абсурдные и безосновательные".
"Мы просим сделать немедленное и недвусмысленное публичное заявление следующего содержания: публично и чётко заявить, что ваша страна отвергает самые возмутительные, абсурдные и безосновательные обвинения, выдвинутые против Израиля", — указывается в телеграмме.
Также в израильском министерстве отметили, что решение суда может повлечь существенные экономические последствия и негативно сказаться на отношениях с другими государствами.
Напомним, 30 декабря Южно-Африканская Республика подала иск в Международный суд ООН с требованием признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В ответ Тель-Авив заявил, что Претория "призывает к разрушению" страны, а её претензии не имеют оснований. Как отмечал замгенсека ООН Мартин Гриффитс, сегодня сектор Газа является местом смерти и непригоден для жизни.