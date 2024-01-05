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5 января, 04:11

Протестующие в знак солидарности с палестинцами пометили "кровью" машину Блинкена

Daily Mail: Пропалестинские активисты облили красной краской машину Блинкена

В пригороде Вашингтона Маклине, штат Вирджиния, протестующие против израильской агрессии в секторе Газа облили красной краской дорогу, по которой проезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, часть краски попала и на его служебный автомобиль. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Пропалестинские активисты в США облили красной краской машину Блинкена. Видео © X / Anadolu English

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что активисты заранее собрались возле дома госсекретаря. Они выкрикивали "Позор" и "Военный преступник" и требовали прекратить геноцид в палестинском анклаве. Один из протестующих, по всей видимости, изображал самого Блинкена и молча стоял с поднятыми вверх руками, испачканными в "крови".

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А ранее Блинкен обосновал необходимость продажи Израилю снарядов на 147,5 миллиона долларов. По его словам, эта сделка в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов.

Обложка ©

Кадр из видео X / Anadolu English

Лариса Сафронова
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