Протестующие в знак солидарности с палестинцами пометили "кровью" машину Блинкена

В пригороде Вашингтона Маклине, штат Вирджиния, протестующие против израильской агрессии в секторе Газа облили красной краской дорогу, по которой проезжал госсекретарь США Энтони Блинкен, часть краски попала и на его служебный автомобиль. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Пропалестинские активисты в США облили красной краской машину Блинкена. Видео © X / Anadolu English

На кадрах, опубликованных в Сети, видно, что активисты заранее собрались возле дома госсекретаря. Они выкрикивали "Позор" и "Военный преступник" и требовали прекратить геноцид в палестинском анклаве. Один из протестующих, по всей видимости, изображал самого Блинкена и молча стоял с поднятыми вверх руками, испачканными в "крови".