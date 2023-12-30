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30 декабря, 01:54

Блинкен обосновал необходимость продажи Израилю снарядов на $147,5 млн

Госдеп США одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов М107 на $147,5 млн

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Flickr / U.S. Embassy Nigeria

Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Flickr / U.S. Embassy Nigeria

США поставят Израилю артиллерийские снаряды M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующее оборудование на 147,5 миллиона долларов. Соответствующая сделка одобрена Госдепартаментом. Об этом заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

"Госсекретарь [Энтони Блинкен]... предоставил Конгрессу подробное подтверждение наличия чрезвычайных обстоятельств, требующих срочной продажи израильскому правительству означенных товаров военного назначения и услуг в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов" — сказано в сообщении.

Израиль попросил о закупке около 4,8 тысячи снарядов. Подчёркивается, что на боеспособности ВС США эта сделка негативно не отразится.

США выступили против прекращения огня в Газе и назвали причину
США выступили против прекращения огня в Газе и назвали причину

Ранее Лайф писал, что СБ ООН не принял поправку РФ с призывом прекратить огонь в Газе из-за блока США. В итоге была принята резолюция с призывом лишь к "срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий". Её предложили Египет, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Палестина.

Лариса Сафронова
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