Блинкен обосновал необходимость продажи Израилю снарядов на $147,5 млн
Госдеп США одобрил продажу Израилю артиллерийских снарядов М107 на $147,5 млн
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Flickr / U.S. Embassy Nigeria
США поставят Израилю артиллерийские снаряды M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующее оборудование на 147,5 миллиона долларов. Соответствующая сделка одобрена Госдепартаментом. Об этом заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.
"Госсекретарь [Энтони Блинкен]... предоставил Конгрессу подробное подтверждение наличия чрезвычайных обстоятельств, требующих срочной продажи израильскому правительству означенных товаров военного назначения и услуг в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов" — сказано в сообщении.
Израиль попросил о закупке около 4,8 тысячи снарядов. Подчёркивается, что на боеспособности ВС США эта сделка негативно не отразится.
Ранее Лайф писал, что СБ ООН не принял поправку РФ с призывом прекратить огонь в Газе из-за блока США. В итоге была принята резолюция с призывом лишь к "срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий". Её предложили Египет, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Палестина.