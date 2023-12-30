Блинкен обосновал необходимость продажи Израилю снарядов на $147,5 млн

США поставят Израилю артиллерийские снаряды M107 для 155-миллиметровых гаубиц и сопутствующее оборудование на 147,5 миллиона долларов. Соответствующая сделка одобрена Госдепартаментом. Об этом заявило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона.

"Госсекретарь [Энтони Блинкен]... предоставил Конгрессу подробное подтверждение наличия чрезвычайных обстоятельств, требующих срочной продажи израильскому правительству означенных товаров военного назначения и услуг в интересах национальной безопасности Соединённых Штатов" — сказано в сообщении.