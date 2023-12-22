СБ ООН не принял поправку РФ с призывом прекратить огонь в Газе из-за блока США

США заблокировали предложенную Россией поправку к резолюции Совета Безопасности Организации Объединённых Наций (СБ ООН) с призывом к прекращению боевых действий в секторе Газа. В Вашингтоне ранее неоднократно выступали за продолжение войны.

"Российская Федерация предлагает следующую устную поправку <…>. Призывает к срочному приостановлению военных действий, чтобы позволить безопасный и беспрепятственный гуманитарный доступ и для срочных шагов в направлении устойчивого прекращения военных действий", — заявил на заседании постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя.

Однако США заблокировали поправку. В итоге была принята резолюция с призывом лишь к "срочным шагам по немедленному обеспечению безопасного, беспрепятственного и расширенного гуманитарного доступа, а также по созданию условий для устойчивого прекращения боевых действий". Её предложили Египет, Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) и Палестина.