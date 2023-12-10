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10 декабря, 15:54

США выступили против прекращения огня в Газе и назвали причину

Блинкен: Прекращение огня только увековечит проблемы в секторе Газа

Прекращение огня в секторе Газа не решит проблемы на территории палестино-израильского конфликта, а лишь "увековечит" их, США выступают против этого. Такое заявление сделал государственный секретарь страны Энтони Блинкен в интервью ABC News.

"Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС всё ещё живо, всё ещё дееспособно и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему", указал Блинкен.

Политик напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы во время боевых действий, чтобы обменять пленных и отправить помощь. Вместе с этим госсекретарь заявил, что войну можно остановить "уже завтра", если ХАМАС капитулирует.

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Напомним, ранее США заблокировали проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. За принятие документа проголосовало 13 членов СБ ООН, Британия воздержалась, однако Штаты, оставшись в одиночестве, тем не менее наложили вето на проект. Кроме того, в октябре Совбез всемирной организации также не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. За проект резолюции тогда проголосовало 12 членов СБ, Великобритания и Россия воздержались от голосования, а против выступили только США.

Обложка ©

Getty Images / Belal Khaled / Anadolu Agency

Дарья Нарыкова
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