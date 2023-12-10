США выступили против прекращения огня в Газе и назвали причину

Прекращение огня в секторе Газа не решит проблемы на территории палестино-израильского конфликта, а лишь "увековечит" их, США выступают против этого. Такое заявление сделал государственный секретарь страны Энтони Блинкен в интервью ABC News.

"Когда речь заходит о прекращении огня сейчас, когда ХАМАС всё ещё живо, всё ещё дееспособно и декларирует намерение повторять вновь и вновь атаки 7 октября, это просто увековечит проблему", — указал Блинкен.

Политик напомнил, что США выступают за кратковременные гуманитарные паузы во время боевых действий, чтобы обменять пленных и отправить помощь. Вместе с этим госсекретарь заявил, что войну можно остановить "уже завтра", если ХАМАС капитулирует.