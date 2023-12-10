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10 декабря, 09:35

Гутерриш констатировал подрыв авторитета Совбеза ООН

Гутерриш: Авторитет Совбеза ООН подорван из-за непринятия резолюции по Газе

Авторитет Совета Безопасности (СБ) ООН оказался подорван из-за неспособности принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление на открытии Дохийского форума в Катаре сделал генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Авторитет и доверие к ООН и СБ были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми", — сказал он.

Генсек ООН в свою очередь пообещал, что продолжит призывать к прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Он также назвал число мирных жителей, погибших за два месяца вооружённого конфликта, "абсолютно беспрецедентным" и предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы и эпидемии в палестинском анклаве.

"Мы потеряли надежду": Эрдоган жёстко прошёлся по США за вето на резолюцию по Газе

"Мы потеряли надежду": Эрдоган жёстко прошёлся по США за вето на резолюцию по Газе

Напомним, США заблокировали проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН о прекращении огня в секторе Газа и освобождении заложников. За принятие документа проголосовало 13 членов СБ ООН, Британия воздержалась, однако Штаты, оставшись в одиночестве, тем не менее наложили вето на проект. Кроме того, в октябре Совбез всемирной организации также не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. За проект резолюции тогда проголосовало 12 членов СБ, Великобритания и Россия воздержались от голосования, а против выступили только США.

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Flickr / TED Conference

Наталья Исакова
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