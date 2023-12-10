Гутерриш констатировал подрыв авторитета Совбеза ООН

Авторитет Совета Безопасности (СБ) ООН оказался подорван из-за неспособности принять резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Соответствующее заявление на открытии Дохийского форума в Катаре сделал генсек всемирной организации Антониу Гутерриш.

"Авторитет и доверие к ООН и СБ были подорваны из-за их неспособности выполнить резолюцию о прекращении огня в секторе Газа. Гуманитарное перемирие не удалось установить, но это не делает призывы к нему менее необходимыми", — сказал он.

Генсек ООН в свою очередь пообещал, что продолжит призывать к прекращению огня между Израилем и ХАМАС. Он также назвал число мирных жителей, погибших за два месяца вооружённого конфликта, "абсолютно беспрецедентным" и предупредил об угрозе гуманитарной катастрофы и эпидемии в палестинском анклаве.