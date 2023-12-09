"Мы потеряли надежду": Эрдоган жёстко прошёлся по США за вето на резолюцию по Газе
Эрдоган призвал реформировать СБ ООН после вето США на резолюцию по Газе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН. Так он прокомментировал применение Соединёнными Штатами права вето для блокирования резолюции, призывающей к прекращению огня в Газе и освобождению заложников.
"Мы потеряли надежду. То, что мир больше, чем пять стран [постоянные члены Совбеза ООН: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. — Прим. Лайфа], стало очевидным ещё раз. Необходимо реформировать СБ ООН", — заявил турецкий лидер на форуме, посвящённом Дню прав человека.
По мнению Эрдогана, сегодня ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля. Он также пообещал, что Турция будет продолжать выступать в защиту Газы.
Напомним, США заблокировали проект резолюции ОАЭ в Совбезе ООН по сектору Газа. За принятие документа проголосовали 13 членов СБ ООН, Британия воздержалась, однако Штаты, оставшись в одиночестве, тем не менее наложили вето на проект. Кроме того, в октябре Совбез всемирной организации также не принял бразильский проект резолюции по палестино-израильскому конфликту, так как США применили право вето. За проект резолюции проголосовали 12 членов Совбеза, Великобритания и Россия воздержались от голосования, а против выступили только США.
Getty Images / Okan Ozer / Anadolu Agency