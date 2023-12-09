"Мы потеряли надежду": Эрдоган жёстко прошёлся по США за вето на резолюцию по Газе

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о необходимости реформировать Совет Безопасности ООН. Так он прокомментировал применение Соединёнными Штатами права вето для блокирования резолюции, призывающей к прекращению огня в Газе и освобождению заложников.

"Мы потеряли надежду. То, что мир больше, чем пять стран [постоянные члены Совбеза ООН: Россия, США, Китай, Великобритания и Франция. — Прим. Лайфа], стало очевидным ещё раз. Необходимо реформировать СБ ООН", — заявил турецкий лидер на форуме, посвящённом Дню прав человека.

По мнению Эрдогана, сегодня ООН превратилась в совет по защите и вооружению Израиля. Он также пообещал, что Турция будет продолжать выступать в защиту Газы.