Представитель ЮАР заявила, что жители Газы могут умереть от голода из-за Израиля Суд ООН в Гааге начал судебные слушания по иску ЮАР против Израиля из-за Газы 11 января, 12:15 Сектор Газа после обстрелов. Обложка © ТАСС / EPA / HAITHAM IMAD

Израиль своими действиями целенаправленно подвёл жителей сектора Газа к гибели от голода и обезвоживания. Об этом сказала представитель южноафриканской делегации Адила Хасим в международном суде ООН, где начались слушания по иску ЮАР против Израиля.

"Действия Израиля были умышленно рассчитаны на то, чтобы вызвать широкое распространение голода и обезвоживания в секторе Газа. Кампания Израиля привела к тому, что население Газы находится на грани голода. Беспрецедентные 93% населения Газы сталкиваются с кризисным уровнем голода", — пояснила она.

По её словам, в ближайшее время палестинцы продолжат умирать от голода, нехватки воды и болезней, так как Израиль не разрешает поставки в анклав продовольствия, лекарств и топлива. Хасим уверена, что речь идёт именно о геноциде со стороны израильских властей с целью уничтожить палестинцев как этническую группу. 12 декабря суд заслушает представителей Израиля.

Напомним, один из руководителей суннитской группировки ХАМАС заявил, что с 7 октября в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан погибло более 29 тысяч человек, а свыше семи тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни. 29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск в отношении Израиля, обвинив страну в геноциде.

Авторы Татьяна Миссуми