Израиль задумал уступить ООН своё место на скамье подсудимых в Гааге
Постпред Израиля предложил отправить ООН под суд в Гаагу за пособничество ХАМАС
ООН должна быть привлечена к ответственности Международным судом всемирной организации в Гааге за пособничество преступлениям палестинского движения ХАМАС. Такое заявление сделал постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.
"Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет", — заявил он, отметив, что иск ЮАР в Международный суд с обвинением Израиля в геноциде говорит о том, что ООН стала оружием в руках террористов.
Напомним, один из руководителей суннитской группировки ХАМАС заявил, что с 7 октября в секторе Газа и на Западном берегу реки Иордан погибло более 29 тысяч человек, а свыше семи тысяч до сих пор числятся пропавшими без вести. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни. 29 декабря 2023 года ЮАР подала в Международный суд ООН в Гааге иск в отношении Израиля, обвинив страну в геноциде. Слушания по иску начались 11 января. А сегодня Израиль выдвинул суду ООН требование отклонить иск о геноциде палестинцев.
Shutterstock