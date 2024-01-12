Израиль задумал уступить ООН своё место на скамье подсудимых в Гааге

ООН должна быть привлечена к ответственности Международным судом всемирной организации в Гааге за пособничество преступлениям палестинского движения ХАМАС. Такое заявление сделал постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

"Именно ООН должна сидеть на процессе в Гааге за то, что закрыла глаза, выступив соучастником сооружения террористических туннелей в Газе, использования международной помощи для производства ракет", — заявил он, отметив, что иск ЮАР в Международный суд с обвинением Израиля в геноциде говорит о том, что ООН стала оружием в руках террористов.