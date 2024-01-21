В США раскрыли, сколько бойцов ХАМАС удалось ликвидировать армии Израиля
WSJ: Армии Израиля удалось ликвидировать до 30% бойцов ХАМАС в секторе Газа
Армии Израиля (ЦАХАЛ) удалось ликвидировать треть сил радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на данные спецслужб США.
"Израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС… что далеко от заявленной Израилем цели по уничтожению группировки", — указано в материале.
Там добавили, что ещё около 10–11 тысяч членов ХАМАС получили ранения, а примерно девять тысяч не вернулись с поля боя. При этом, согласно американским оценкам, до начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке палестинское движение насчитывало около 25–30 тысяч бойцов.
По информации издания, у ХАМАС хватает боеприпасов для продолжения нанесения ударов по еврейскому государству и израильским войскам в секторе Газа в течение ещё нескольких месяцев. Вместе с этим радикальное движение стремится к восстановлению своих полицейских подразделений в некоторых частях Газы.
Ранее Лайф писал, что Израиль углубляет операцию в Газе для полного уничтожения палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщил премьер-министр Биньямин Нетаньяху в видеообращении, опубликованном в соцсети.
Напомним, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 23 тысяч человек, в том числе дети. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.
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