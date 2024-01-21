В США раскрыли, сколько бойцов ХАМАС удалось ликвидировать армии Израиля

Армии Израиля (ЦАХАЛ) удалось ликвидировать треть сил радикального палестинского движения ХАМАС в секторе Газа. Об этом сообщает американская газета Wall Street Journal со ссылкой на данные спецслужб США.

"Израильские войска уничтожили от 20 до 30% боевиков ХАМАС… что далеко от заявленной Израилем цели по уничтожению группировки", — указано в материале.

Там добавили, что ещё около 10–11 тысяч членов ХАМАС получили ранения, а примерно девять тысяч не вернулись с поля боя. При этом, согласно американским оценкам, до начала эскалации конфликта на Ближнем Востоке палестинское движение насчитывало около 25–30 тысяч бойцов.

По информации издания, у ХАМАС хватает боеприпасов для продолжения нанесения ударов по еврейскому государству и израильским войскам в секторе Газа в течение ещё нескольких месяцев. Вместе с этим радикальное движение стремится к восстановлению своих полицейских подразделений в некоторых частях Газы.