ВОЗ встревожило сообщение Израиля о планах эвакуировать жителей Рафаха
Сообщения Израиля о планируемой эвакуации людей из Рафаха для проведения боевых действий вызывают тревогу. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
"Сообщения о планах Израиля эвакуировать палестинцев из Рафаха на юге сектора Газа, чтобы расширить своё наземное наступление, вызывают крайнюю тревогу", — написал он на своей странице в социальной сети X.
Ранее премьер-министр Нетаньяху приказал военным завершить операцию в Рафахе до 10 марта на фоне возросшего на страну мирового давления. Между тем в еврейском государстве заявили о приближающейся победе над ХАМАС. По данным премьера, на сегодняшний день ликвидированы 18 из 24 батальонов радикального движения.
ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER