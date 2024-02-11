ВОЗ встревожило сообщение Израиля о планах эвакуировать жителей Рафаха

Сообщения Израиля о планируемой эвакуации людей из Рафаха для проведения боевых действий вызывают тревогу. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Сообщения о планах Израиля эвакуировать палестинцев из Рафаха на юге сектора Газа, чтобы расширить своё наземное наступление, вызывают крайнюю тревогу", — написал он на своей странице в социальной сети X.