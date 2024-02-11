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11 февраля, 18:57

ВОЗ встревожило сообщение Израиля о планах эвакуировать жителей Рафаха

Сообщения Израиля о планируемой эвакуации людей из Рафаха для проведения боевых действий вызывают тревогу. Об этом заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Сообщения о планах Израиля эвакуировать палестинцев из Рафаха на юге сектора Газа, чтобы расширить своё наземное наступление, вызывают крайнюю тревогу", — написал он на своей странице в социальной сети X.

В Израиле заявили о приближающейся победе над ХАМАС
В Израиле заявили о приближающейся победе над ХАМАС

Ранее премьер-министр Нетаньяху приказал военным завершить операцию в Рафахе до 10 марта на фоне возросшего на страну мирового давления. Между тем в еврейском государстве заявили о приближающейся победе над ХАМАС. По данным премьера, на сегодняшний день ликвидированы 18 из 24 батальонов радикального движения.

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ТАСС / EPA / MOHAMMED SABER

Владимир Озеров
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