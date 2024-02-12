Израильская армия ударила по городу Рафах, число жертв перевалило за сотню

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по объектам радикального движения ХАМАС в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта. По данным Минздрава Палестины, жертвами атаки стали не менее 60 человек, а телеканал Al-Mayadeen сообщил о более 100 погибших и сотнях раненых.