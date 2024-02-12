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12 февраля, 02:51

Израильская армия ударила по городу Рафах, число жертв перевалило за сотню

Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по объектам радикального движения ХАМАС в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта. По данным Минздрава Палестины, жертвами атаки стали не менее 60 человек, а телеканал Al-Mayadeen сообщил о более 100 погибших и сотнях раненых.

"Ожесточённые израильские удары были нанесены по городу Рафах на юге Газы", — процитировали в Reuters заявление палестинского Красного Полумесяца.

ЦАХАЛ наносит удары по объектам ХАМАС в Рафахе. Видео © X / PALESTINE ONLINE

ВОЗ встревожило сообщение Израиля о планах эвакуировать жителей Рафаха
ВОЗ встревожило сообщение Израиля о планах эвакуировать жителей Рафаха

Ранее в Палестине назвали число жертв израильских авиаударов по анклаву. За время боевых действий в Газе погибли 28 064 мирных жителя. Под ударом нередко оказываются и заложники.

Обложка ©

X / PALESTINE ONLINE

Илья Пушкарев
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