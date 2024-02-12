Израильская армия ударила по городу Рафах, число жертв перевалило за сотню
Армия обороны Израиля сообщила, что нанесла удар по объектам радикального движения ХАМАС в городе Рафах на границе сектора Газа и Египта. По данным Минздрава Палестины, жертвами атаки стали не менее 60 человек, а телеканал Al-Mayadeen сообщил о более 100 погибших и сотнях раненых.
"Ожесточённые израильские удары были нанесены по городу Рафах на юге Газы", — процитировали в Reuters заявление палестинского Красного Полумесяца.
ЦАХАЛ наносит удары по объектам ХАМАС в Рафахе. Видео © X / PALESTINE ONLINE
Ранее в Палестине назвали число жертв израильских авиаударов по анклаву. За время боевых действий в Газе погибли 28 064 мирных жителя. Под ударом нередко оказываются и заложники.
X / PALESTINE ONLINE