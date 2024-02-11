Два заложника ХАМАС убиты и восемь ранены при ударах Израиля по Газе

Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС, известное как Бригады аль-Кассама, объявило о гибели двух израильских заложников за последние четыре дня в результате ударов армии Израиля по сектору Газа. Ещё восемь ранены, говорится в заявлении в телеграм-канале организации.

"За последние 96 часов в результате израильских бомбардировок Газы двое заложников погибли, ещё восемь получили серьёзные ранения. Положение раненых становится всё тяжелее, поскольку предоставить им необходимое лечение невозможно", — сказано в сообщении.