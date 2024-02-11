Два заложника ХАМАС убиты и восемь ранены при ударах Израиля по Газе
В ХАМАС сообщили о двух погибших и восьми раненных пленных при атаках Израиля
Военное крыло палестинского радикального движения ХАМАС, известное как Бригады аль-Кассама, объявило о гибели двух израильских заложников за последние четыре дня в результате ударов армии Израиля по сектору Газа. Ещё восемь ранены, говорится в заявлении в телеграм-канале организации.
"За последние 96 часов в результате израильских бомбардировок Газы двое заложников погибли, ещё восемь получили серьёзные ранения. Положение раненых становится всё тяжелее, поскольку предоставить им необходимое лечение невозможно", — сказано в сообщении.
В ХАМАС возложили на Израиль всю полноту ответственности за жизнь пострадавших в связи с непрекращающейся агрессией против палестинского анклава. Имена погибших и пострадавших движение пока не публиковало.
Напомним, что конфликт между ХАМАС и Израилем обострился 7 октября 2023 года. Члены палестинского движения объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Премьер-министр Израиля Нетаньяху заявил, что Израиль не будет выводить войска из Газы до полной победы израильской стороны. Тем не менее в США заявляют о планах склонить Израиль к перемирию. С начала обострения в секторе Газа погибло более 28 тысяч человек.
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