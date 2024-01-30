Премьер Израиля отказался вывести армию из Газы и освободить 6 тысяч заложников 30 января, 15:05 Израильские военные не покинут территорию сектора Газа. Обложка © Getty Images / Alexi J. Rosenfeld

Израильские военные не покинут территорию сектора Газа, а тысячи арестованных палестинцев никто не собирается выпускать из тюрем. Об этом объявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху, комментируя информацию о якобы готовящейся сделке с радикалами движения ХАМАС.

"Мы не выведем Армию обороны Израиля из сектора Газа и не освободим тысячи террористов. Всего этого не случится. А что случится? Полная победа", — подчеркнул политик во время своего выступления в израильском поселении Эли на Западном берегу реки Иордан.

Нетаньяху заверил, что ХАМАС будет уничтожен и Израиль не прекратит боевые действия до момента, пока "со стороны Газы больше не будет исходить угроза". Он подчеркнул, что нынешняя эскалация "это не "очередной раунд", не ещё один обмен ударами, не очередная операция". На этот раз, по словам премьера", итогом станет "абсолютная победа" израильской стороны.

Авторы Татьяна Миссуми