Число арестованных ЦАХАЛ на Западном берегу палестинцев превысило 6,25 тыс.

С 7 октября 2023 года, начала обострения ближневосточного конфликта, военнослужащие Армии обороны Израиля арестовали на Западном берегу Иордана свыше 6,25 тысячи палестинцев. Об этом сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

"Аресты сопровождаются различного рода нарушениями: жестоким обращением, избиением и угрозами в адрес задержанных и их семей, а также подрывами и разрушением домов граждан", — сообщили в палестинской комиссии по делам заключённых.

Только за последние два дня было задержано не менее 30 палестинцев. В числе арестованных 210 женщин и 355 детей.