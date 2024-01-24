Суд ООН 26 января вынесет решение по иску ЮАР против Израиля о геноциде в Газе

Международный суд ООН сообщил о готовности вынести решение по иску Южно-Африканской Республики в отношении Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. Вердикт будет озвучен 26 января, уточнили служители Фемиды.

"26 января 2024 года Международный суд ООН вынесет своё решение по запросу об указании временных мер, представленному ЮАР в деле о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в секторе Газа", — отметили в Гааге.