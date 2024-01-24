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24 января, 18:32

Суд ООН 26 января вынесет решение по иску ЮАР против Израиля о геноциде в Газе

Международный суд ООН сообщил о готовности вынести решение по иску Южно-Африканской Республики в отношении Израиля, который обвиняется в нарушении Конвенции о геноциде в секторе Газа. Вердикт будет озвучен 26 января, уточнили служители Фемиды.

"26 января 2024 года Международный суд ООН вынесет своё решение по запросу об указании временных мер, представленному ЮАР в деле о применении Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него в секторе Газа", — отметили в Гааге.

Напомним, что ЮАР потребовала признать действия еврейского государства в палестинском анклаве геноцидом 30 декабря. 11 января в Гааге начались слушания по делу, где представитель африканского государства напомнил о массовом истреблении жителей Газы. Израиль в ответ назвал военную операцию самозащитой и потребовал отклонить иск, а позже и вовсе предложил осудить ООН за пособничество ХАМАС.

В Мадриде около 25 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины
В Мадриде около 25 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины

А тем временем число погибших в результате ударов ЦАХАЛ по Газе палестинцев преодолело 25-тысячную отметку. Ещё свыше 62 тысяч человек ранены. Параллельно израильская армия атакует объекты на территории Сирии и Ливана, где расположены базы шиитского движения "Хезболла".

Обложка ©

Flickr / Israel Defense Forces

Илья Пушкарев
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