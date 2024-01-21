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21 января, 13:59

ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

Израиль нанёс удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. Обложка © X (бывший Twitter) / Sprinter99800

Израиль нанёс удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. Обложка © X (бывший Twitter) / Sprinter99800

Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали позиции вооружённых формирований шиитского движения "Хезболла" в Южном Ливане. Об этом сообщает портал Lebanon 24.

По информации издания, удары были нанесены по огневым точкам в окрестностях посёлков Маркаба, Таллуса и Шейхин, откуда вёлся обстрел северных районов Израиля. Уточняется, что две ракеты были выпущены по одному из домов, который в итоге полностью разрушился. В настоящее время к месту происшествия направляются медики и спасатели.

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А ранее Лайф писал, что в Ливане погиб высокопоставленный командир подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболла" при ударе Израиля. По данным журналистов, всего с 7 октября 2023 года было ликвидировано свыше 130 членов организации.

Дарья Нарыкова
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