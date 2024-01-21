ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана
Израиль нанёс удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана. Обложка © X (бывший Twitter) / Sprinter99800
Истребители Военно-воздушных сил (ВВС) Израиля атаковали позиции вооружённых формирований шиитского движения "Хезболла" в Южном Ливане. Об этом сообщает портал Lebanon 24.
По информации издания, удары были нанесены по огневым точкам в окрестностях посёлков Маркаба, Таллуса и Шейхин, откуда вёлся обстрел северных районов Израиля. Уточняется, что две ракеты были выпущены по одному из домов, который в итоге полностью разрушился. В настоящее время к месту происшествия направляются медики и спасатели.
А ранее Лайф писал, что в Ливане погиб высокопоставленный командир подразделения "Радван" шиитской организации "Хезболла" при ударе Израиля. По данным журналистов, всего с 7 октября 2023 года было ликвидировано свыше 130 членов организации.