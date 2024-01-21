ВВС Израиля нанесли удары по объектам "Хезболлы" на юге Ливана

По информации издания, удары были нанесены по огневым точкам в окрестностях посёлков Маркаба, Таллуса и Шейхин, откуда вёлся обстрел северных районов Израиля. Уточняется, что две ракеты были выпущены по одному из домов, который в итоге полностью разрушился. В настоящее время к месту происшествия направляются медики и спасатели.