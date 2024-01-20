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20 января, 14:08

В Мадриде около 25 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины

Акция в поддержку Палестины в Мадриде. Обложка © X / A vivir Madrid

Акция в поддержку Палестины в Мадриде. Обложка © X / A vivir Madrid

Около 25 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины в Мадриде, пишет ТАСС со ссылкой на представительство Правительства Испании. Участники прошли по центральным улицам города, многие — с палестинскими флагами.

В Мадриде тысячи человек вышли на акцию в поддержку Палестины. Видео © X / BDS Madrid / El Salto Madrid

Они скандировали, в частности, "Свободу Палестине", "Это не война, это геноцид", "Израиль виновен, Европа ответственна", "Да здравствует борьба палестинского народа", "Где санкции против Израиля" и другие лозунги. Подобные акции планируется провести и в других городах Испании.

По мнению организаторов, продолжая торговать оружием с Израилем и не препятствуя происходящему в секторе Газа, Испания "не соблюдает государственное и международное законодательство". Участники акции требуют от властей поддержать иск Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Международном суде ООН и разорвать все отношения с Тель-Авивом.

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Напомним, 30 декабря ЮАР подала иск в Международный суд ООН с требованием признать действия Израиля в секторе Газа геноцидом. В Тель-Авиве назвали это "призывом к разрушению" еврейского государства, отметив, что претензии беспочвенны. Тем не менее Израиль будет участвовать в процессе, его представит юрист из Великобритании. Вердикт может быть оглашён уже 7 октября 2024 года.

Матвей Константинов
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