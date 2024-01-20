В Мадриде около 25 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины

Около 25 тысяч человек вышли на акцию в поддержку Палестины в Мадриде, пишет ТАСС со ссылкой на представительство Правительства Испании. Участники прошли по центральным улицам города, многие — с палестинскими флагами.

В Мадриде тысячи человек вышли на акцию в поддержку Палестины. Видео © X / BDS Madrid / El Salto Madrid

Они скандировали, в частности, "Свободу Палестине", "Это не война, это геноцид", "Израиль виновен, Европа ответственна", "Да здравствует борьба палестинского народа", "Где санкции против Израиля" и другие лозунги. Подобные акции планируется провести и в других городах Испании.

По мнению организаторов, продолжая торговать оружием с Израилем и не препятствуя происходящему в секторе Газа, Испания "не соблюдает государственное и международное законодательство". Участники акции требуют от властей поддержать иск Южно-Африканской Республики (ЮАР) в Международном суде ООН и разорвать все отношения с Тель-Авивом.