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7 января, 14:13

Израиль доверил свою судьбу в суде ООН британскому юристу

CNN: Представлять Израиль в суде ООН по делу о геноциде будет британский юрист

Британский юрист Малкольм Шоу будет представлять интересы израильской стороны в Международном суде ООН, в который с обвинениями обратилась Южно-Африканская Республика (ЮАР). Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя МИД Израиля Лиора Хайята.

"Израиль назначил британского юриста Малкольма Шоу представлять его интересы в Международном суде, где на [следующей] неделе он будет бороться с обвинениями в геноциде", — говорится в сообщении.

Шоу работает в юридической фирме Essex Court Chambers. На её сайте указано, что у адвоката уже есть опыт в представлении интересов правительств в международных судебных инстанциях. Так, он выступал в суде ООН, Европейском суде по правам человека, британском Верховном суде, Высоком суде Ирландии, Высшем апелляционном суде Гонконга. Шоу защищал интересы ОАЭ, Ирландии, Украины, Азербайджана, Малайзии и Камеруна.

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Как уже рассказывал Лайф, 30 декабря ЮАР подала иск в Международный суд ООН и потребовала, чтобы действия Израиля в секторе Газа были признаны геноцидом. Власти еврейского государства в ответ заявили, что Претория "призывает к разрушению" страны, а её претензии беспочвенны. При этом замгенсека ООН Мартин Гриффитс назвал сектор Газа местом смерти, которое непригодно для жизни.

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ТАСС / AP / Yuki Iwamura

Николь Вербер
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