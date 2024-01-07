Израиль доверил свою судьбу в суде ООН британскому юристу

Британский юрист Малкольм Шоу будет представлять интересы израильской стороны в Международном суде ООН, в который с обвинениями обратилась Южно-Африканская Республика (ЮАР). Об этом сообщает CNN со ссылкой на представителя МИД Израиля Лиора Хайята.

"Израиль назначил британского юриста Малкольма Шоу представлять его интересы в Международном суде, где на [следующей] неделе он будет бороться с обвинениями в геноциде", — говорится в сообщении.

Шоу работает в юридической фирме Essex Court Chambers. На её сайте указано, что у адвоката уже есть опыт в представлении интересов правительств в международных судебных инстанциях. Так, он выступал в суде ООН, Европейском суде по правам человека, британском Верховном суде, Высоком суде Ирландии, Высшем апелляционном суде Гонконга. Шоу защищал интересы ОАЭ, Ирландии, Украины, Азербайджана, Малайзии и Камеруна.