Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС
Боррель заявил, что Израиль финансировал ХАМАС с целью ослабить Палестину
Израиль оказывал финансовую поддержку ХАМАС с целью ослабить Палестинскую национальную администрацию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления в Университете Вальядолида.
"ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить палестинскую администрацию, возглавляемую ФАТХ", — цитируют его СМИ.
При этом политик не уточнил, в чём именно заключалось финансирование. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху эти обвинения опровергал.
Ранее Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. По его словам, Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины.