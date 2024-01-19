Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

Израиль оказывал финансовую поддержку ХАМАС с целью ослабить Палестинскую национальную администрацию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления в Университете Вальядолида.

"ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить палестинскую администрацию, возглавляемую ФАТХ", — цитируют его СМИ.

При этом политик не уточнил, в чём именно заключалось финансирование. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху эти обвинения опровергал.