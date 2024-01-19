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19 января, 20:06

Боррель обвинил Израиль в финансировании ХАМАС

Боррель заявил, что Израиль финансировал ХАМАС с целью ослабить Палестину

Израиль оказывал финансовую поддержку ХАМАС с целью ослабить Палестинскую национальную администрацию. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель во время выступления в Университете Вальядолида.

"ХАМАС финансировалось правительством Израиля в попытке ослабить палестинскую администрацию, возглавляемую ФАТХ", — цитируют его СМИ.

При этом политик не уточнил, в чём именно заключалось финансирование. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху эти обвинения опровергал.

Politico назвала Борреля "Боратом от дипломатии", а Мелони — "хоббитом-фашистом"
Politico назвала Борреля "Боратом от дипломатии", а Мелони — "хоббитом-фашистом"

Ранее Нетаньяху заявил, что не считает возможным создание палестинского государства после завершения операции в секторе Газа. По его словам, Израилю нужен контроль в сфере безопасности над всей территорией к западу от реки Иордан, что противоречит суверенитету Палестины.

Обложка ©

Х / Josep Borrell Fontelles

Лариса Сафронова
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