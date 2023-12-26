Politico назвала Борреля "Боратом от дипломатии", а Мелони — "хоббитом-фашистом"

Лауреатами "антипремий" 2023 года стали глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен, глава дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозеп Боррель и глава правительства Италии Джорджа Мелони. Соответствующие итоги подвела европейская газета Politico.

Фон дер Ляйен победила в номинации "лучшее выступление немца, притворяющегося президентом Европы". Каждый раз, когда глава ЕК хочет воспользоваться своей властью, на её пути появляется "кирпичная стена", пояснили авторы материала. Боррелю присудили премию "Борат от дипломатии" в честь героя одноимённой американо-британской кинокомедии — "благожелательного болвана", которого играет Саша Барон Коэн.

"Если есть что-то, на что европейцы могут рассчитывать от Жозепа Борреля с тех пор, как он стал координатором внешней политики ЕС в конце 2019 года, так это на то, что он никогда не упускает возможности ляпнуть что-то, не подумав", — указано в публикации.

Так, например, глава дипломатии ЕС назвал "мирными" президентские выборы в Эквадоре, где один из кандидатов был убит. По оценке издания, по мере того как срок Борреля подходит к концу, он старается ежедневно напоминать о своей "дипломатической несостоятельности".

А премьер Италии Джорджа Мелони получила звание "Лучший хоббит в роли фашиста". Журналисты напомнили, что политик, будучи подростком, любила наряжаться вместе с другими правыми активистами в персонажей из кинофильма "Властелин колец".