Фон дер Ляйен окрестили "фрау Геноцид", обвинив в разжигании войны в Газе
Депутат ЕП Дейли назвала фон дер Ляйен "фрау Геноцид" за разжигание войны в Газе
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответственна за разжигание конфликта в секторе Газа. Об этом заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. Её выступление опубликовано в соцсети X (экс-Twitter).
Депутат ЕП Клэр Дейли заявила о виновности главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в разжигании войны в Газе. Видео © X / Clare Daly
"Боже мой, с такими "защитниками демократии"... Думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, если скажу: "Нет, спасибо, фрау Геноцид", — прокомментировала она деятельность председателя ЕК, приведшую, по её мнению, к жестокой войне и геноциду.
А ранее лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что действия председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен ставят под удар экономику европейских стран. По его словам, чтобы не оказаться "на коленях", нужно уничтожить ЕС.
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