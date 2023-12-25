Фон дер Ляйен окрестили "фрау Геноцид", обвинив в разжигании войны в Газе

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ответственна за разжигание конфликта в секторе Газа. Об этом заявила депутат Европарламента от Ирландии Клэр Дейли. Её выступление опубликовано в соцсети X (экс-Twitter).

Депутат ЕП Клэр Дейли заявила о виновности главы ЕК Урсулы фон дер Ляйен в разжигании войны в Газе. Видео © X / Clare Daly

"Боже мой, с такими "защитниками демократии"... Думаю, что выражу мнение многих граждан Европы, если скажу: "Нет, спасибо, фрау Геноцид", — прокомментировала она деятельность председателя ЕК, приведшую, по её мнению, к жестокой войне и геноциду.