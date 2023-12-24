Фон дер Ляйен обвинили в уничтожении Франции и призвали развалить ЕС
Французский политик Филиппо призвал уничтожить ЕС из-за политики фон дер Ляйен
Действия председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен ставят под удар экономику европейских стран. Чтобы не оказаться "на коленях", нужно уничтожить ЕС, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.
Политик напомнил, что 18 декабря глава Еврокомиссии подписала соглашение о свободной торговле с Кенией. Товары из африканского государства будут гораздо дешевле французских, а потому сельскохозяйственному сектору Пятой республики придёт конец, добавил он.
"ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!" — написал Филиппо в соцсети X.
Политика фон дер Ляйен досаждает не только жителям стран ЕС, но и животным. Так, одно из последних выступлений главы ЕК во Франции завершилось под аккомпанемент из собачьего лая.
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