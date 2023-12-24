Фон дер Ляйен обвинили в уничтожении Франции и призвали развалить ЕС

Действия председателя ЕК Урсулы фон дер Ляйен ставят под удар экономику европейских стран. Чтобы не оказаться "на коленях", нужно уничтожить ЕС, считает лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

Политик напомнил, что 18 декабря глава Еврокомиссии подписала соглашение о свободной торговле с Кенией. Товары из африканского государства будут гораздо дешевле французских, а потому сельскохозяйственному сектору Пятой республики придёт конец, добавил он.

"ЕС хочет нашей смерти! Давайте быстро уничтожим его и освободим себя!" — написал Филиппо в соцсети X.