Урсулу фон дер Ляйен облаяли неизвестные собаки во время выступления в Европарламенте

Собачий лай раздался под конец выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Страсбурге, чем вызвал сначала недоумение, а затем смех всех присутствующих на пленарной сессии Европарламента.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге завершила своё выступление в Европарламенте под собачий лай. Видео © t.me / Пул N3

На кадрах, которые завирусились в Сети, европейский политик подводила итоги шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС. Всё шло по плану, однако после финальной фразы "Слава Европе!" из динамиков вдруг раздалось лаяние.

"У нас в парламенте, видимо, собака психологической поддержки", — пошутили чиновники после перформанса.