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13 декабря, 12:57
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Урсулу фон дер Ляйен облаяли неизвестные собаки во время выступления в Европарламенте

Глава Еврокомиссии фон дер Ляйен завершила выступление в ЕП под собачий лай

Собачий лай раздался под конец выступления главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Страсбурге, чем вызвал сначала недоумение, а затем смех всех присутствующих на пленарной сессии Европарламента.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в Страсбурге завершила своё выступление в Европарламенте под собачий лай. Видео © t.me / Пул N3

На кадрах, которые завирусились в Сети, европейский политик подводила итоги шестимесячного председательства Испании в Совете ЕС. Всё шло по плану, однако после финальной фразы "Слава Европе!" из динамиков вдруг раздалось лаяние.

"У нас в парламенте, видимо, собака психологической поддержки", — пошутили чиновники после перформанса.

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Ранее Лайф рассказывал, что чешские политики "диагностировали" у председателя Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляейн смертельное заболевание. Аналитик Ян Кампбелл увидел в её поведении признаки тяжёлого недуга, в том числе нарушение памяти и ориентации в пространстве, растерянность и беспокойство. По его словам, она страдает старческой деменцией.

Обложка ©

Getty Images / Thierry Monasse

Николь Вербер
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