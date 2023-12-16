Заявление фон дер Ляйен подсказало, где в Европе случатся "новые Майданы" Пользователи Сети увидели в словах фон дер Ляйен намёк на "новые Майданы" 16 декабря, 08:24 Урсула фон дер Ляйен. Обложка © Shutterstock

Пользователи раскритиковали высказывание главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в соцсетях о том, что начинается обсуждение о вступлении в союз Молдавии и Украины. Европейцы обвинили чиновницу в разрушении ЕС подобными решениями.

"Не хватает только ещё одного Майдана для Молдовы и Грузии. <...> Вы определились с новым Донбассом? На этот раз это будет Приднестровье?" — пошутил один из комментаторов.

По мнению другого юзера, Украина погрязла в коррупции и по этому показателю давно стала лидером среди всех стран мира, поэтому Венгрия правильно делает, выступая против её членства и тем самым спасая ЕС. Ещё один пользователь обратился в своём посту к фон дер Ляйен: "Ты только что прикончила ЕС, это конец".

Также комментаторы призвали "прекратить этот бред" и потребовали от руководства Евросоюза перестать потакать Украине. Один из них сыронизировал, что европейские лидеры провели "отличную работу" и текущая дата будет "выгравирована на надгробии" ЕС.

Авторы Татьяна Миссуми