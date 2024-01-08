ООН может признать преступлением против человечности атаку на Израиль 7 октября
ООН может признать преступлением против человечности атаку на Израиль 7 октября, а также совершённое в отношении жителей еврейского государства сексуальное и физическое насилие. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).
Израиль в момент нападения ХАМАС 7 октября . Видео © X / Hamdah Salhut
"Эти акты представляют собой грубые нарушения международного права, приравниваемые к военным преступлениям, которые с учётом числа жертв, и широкомасштабной преднамеренности, и планирования нападений могут также квалифицироваться как преступления против человечности", — говорится в документе.
По данным ООН, в результате атак в 22 израильских деревнях были убиты 1,2 тысячи невинных жителей. В организации отметили, что невозможно придумать обстоятельства, которые бы могли оправдать совершение этих преступлений. При этом докладчики назвали важными шагами на пути к миру признание и документирование вреда, причинённого гражданам еврейского государства. Так, отмечается, что против жителей были совершены ужасные зверства: их заживо сжигали в собственных домах, напавшие отрубали им головы, по-всякому уродовали и насиловали целыми группами, после чего наносили увечья и ранили в область половых органов.
Докладчики сообщили, что ООН попросила представителей Палестины в организации и руководство ХАМАС расследовать эти инциденты. При этом копия письма была отправлена и властям Израиля.
Между тем 30 декабря ЮАР подала иск в Международный суд ООН и потребовала, чтобы действия Израиля в секторе Газа были признаны геноцидом. В ответ в еврейском государстве заявили, что Претория "призывает к разрушению" страны, и назвали все претензии беспочвенными. Накануне стало известно, что Иерусалим доверил свою судьбу в суде ООН юристу из Великобритании.
Как сообщал Лайф, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. Еврейское государство беспрерывно бомбило Газу до 24 ноября, когда между ЦАХАЛ и ХАМАС было заключено перемирие. Стороны конфликта несколько раз обменивались пленными. 2 декабря Израиль объявил о возобновлении боевых действий в Газе в полную силу. Минздрав палестинского анклава сегодня сообщил, что в результате атак Израиля погибло уже более 23 тысяч человек.
Getty Images / Alexi J. Rosenfeld