ООН может признать преступлением против человечности атаку на Израиль 7 октября, а также совершённое в отношении жителей еврейского государства сексуальное и физическое насилие. Об этом говорится в заявлении спецдокладчиков Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ).

Израиль в момент нападения ХАМАС 7 октября . Видео © X / Hamdah Salhut

"Эти акты представляют собой грубые нарушения международного права, приравниваемые к военным преступлениям, которые с учётом числа жертв, и широкомасштабной преднамеренности, и планирования нападений могут также квалифицироваться как преступления против человечности", — говорится в документе.

По данным ООН, в результате атак в 22 израильских деревнях были убиты 1,2 тысячи невинных жителей. В организации отметили, что невозможно придумать обстоятельства, которые бы могли оправдать совершение этих преступлений. При этом докладчики назвали важными шагами на пути к миру признание и документирование вреда, причинённого гражданам еврейского государства. Так, отмечается, что против жителей были совершены ужасные зверства: их заживо сжигали в собственных домах, напавшие отрубали им головы, по-всякому уродовали и насиловали целыми группами, после чего наносили увечья и ранили в область половых органов.

Докладчики сообщили, что ООН попросила представителей Палестины в организации и руководство ХАМАС расследовать эти инциденты. При этом копия письма была отправлена и властям Израиля.