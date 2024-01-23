Генсек ООН Гутерриш призвал к освобождению всех пленников в секторе Газа
Антониу Гутерриш. Обложка © UN Photo / Loey Felipe
Все удерживаемые в секторе Газа пленники должны быть немедленно отпущены на волю, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.
"Я вновь требую немедленного и безусловного освобождения всех заложников", — произнёс он.
Также в рамках выступления Гутерриш обсудил условия содержания узников. По его словам, ко всем пленникам необходимо относиться гуманно. Кроме того, генсек ООН потребовал предоставить доступ к заложникам представителям Международного комитета Красного Креста.
Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать операцию в Газе ради освобождения всех удерживаемых ХАМАС пленников. После этого родственники заложников разбили рядом с домом политика палаточный лагерь, требуя заключить с палестинским движением сделку.