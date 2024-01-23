Регион

Уведомления отключены

23 января, 20:19

Генсек ООН Гутерриш призвал к освобождению всех пленников в секторе Газа

Антониу Гутерриш. Обложка © UN Photo / Loey Felipe

Антониу Гутерриш. Обложка © UN Photo / Loey Felipe

Все удерживаемые в секторе Газа пленники должны быть немедленно отпущены на волю, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

"Я вновь требую немедленного и безусловного освобождения всех заложников", — произнёс он.

Также в рамках выступления Гутерриш обсудил условия содержания узников. По его словам, ко всем пленникам необходимо относиться гуманно. Кроме того, генсек ООН потребовал предоставить доступ к заложникам представителям Международного комитета Красного Креста.

Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на два месяца
Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на два месяца

Ранее премьер Израиля Биньямин Нетаньяху отказался останавливать операцию в Газе ради освобождения всех удерживаемых ХАМАС пленников. После этого родственники заложников разбили рядом с домом политика палаточный лагерь, требуя заключить с палестинским движением сделку.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • Антониу Гутерриш
  • ООН
  • Обострение между Израилем и Палестиной
  • Сектор Газа
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров