Генсек ООН Гутерриш призвал к освобождению всех пленников в секторе Газа

Все удерживаемые в секторе Газа пленники должны быть немедленно отпущены на волю, заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на заседании Совета Безопасности по Ближнему Востоку.

"Я вновь требую немедленного и безусловного освобождения всех заложников", — произнёс он.