Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на два месяца

Израиль предложил радикальному движению ХАМАС через катарских и египетских посредников прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца в обмен на освобождение всех заложников. Об этом пишет интернет-портал Axios.

Планируется, что это будет многоэтапная сделка, в рамках которой предполагается освободить всех заложников, удерживаемых в Газе, а также передать тела погибших. Палестинское движение пока не дало свой ответ на данное предложение. По предварительным данным, ХАМАС удерживает 130 заложников.