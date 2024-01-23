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22 января, 21:26

Израиль предложил ХАМАС паузу в боях на два месяца

Axios: Израиль предложил перемирие на два месяца для освобождения заложников

Израиль предложил радикальному движению ХАМАС через катарских и египетских посредников прекратить боевые действия в секторе Газа на два месяца в обмен на освобождение всех заложников. Об этом пишет интернет-портал Axios.

Планируется, что это будет многоэтапная сделка, в рамках которой предполагается освободить всех заложников, удерживаемых в Газе, а также передать тела погибших. Палестинское движение пока не дало свой ответ на данное предложение. По предварительным данным, ХАМАС удерживает 130 заложников.

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Напомним, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе дети. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое непригодно для жизни.

Обложка ©

Getty Images / Alexi J. Rosenfeld / Freelancer

Анатолий Симоненко
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