В Израиле допустили возможный вывод войск из Газы
Al Arabiya: Израиль в рамках сделки с ХАМАС может вывести войска из Газы
В Израиле сообщили о готовности вывести войска из городов сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС. Об этом рассказал телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник с палестинской стороны.
"По условиям потенциальной сделки Израиль выведет [войска] из городов сектора Газа и разместит их на пограничных пунктах", — заявил собеседник телеканала.
По его словам, вывод войск будет организован на фоне новой сделки, которая предполагает, что палестинское движение будет освобождать по одному израильскому заложнику каждый день в обмен на 30 палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. ХАМАС также намерен отпустить офицеров ЦАХАЛ, но только на третьем этапе сделки.
Ранее Лайф писал, что израильская и палестинская стороны приблизились к соглашению о двухмесячном прекращении огня в Газе. За это время могут освободить более сотни заложников. СМИ сообщают, что договорённость может быть заключена в ближайшие недели. Примечательно, что премьер-министр Израиля Нетаньяху отказался принимать требования ХАМАС о прекращении огня в секторе Газа при условии освобождения всех заложников.
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