В Израиле допустили возможный вывод войск из Газы

В Израиле сообщили о готовности вывести войска из городов сектора Газа в рамках сделки с ХАМАС. Об этом рассказал телеканал Al Arabiya со ссылкой на источник с палестинской стороны.

По его словам, вывод войск будет организован на фоне новой сделки, которая предполагает, что палестинское движение будет освобождать по одному израильскому заложнику каждый день в обмен на 30 палестинцев, находящихся в тюрьмах Израиля. ХАМАС также намерен отпустить офицеров ЦАХАЛ, но только на третьем этапе сделки.