Израиль оказался крупным источником оружия для ХАМАС
NYT: Израиль оказался крупным источником оружия и боеприпасов для ХАМАС
Израиль оказался крупным источником вооружения и боеприпасов для радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников, а также представителей разведки еврейского государства.
В материале указано, что члены ХАМАС на протяжении многих лет получали взрывчатые вещества из неразорвавшихся израильских снарядов, а также воровали оружие Израиля со склада.
"Разведданные показали, что ХАМАС смогло собрать большое число своих ракет и противотанкового вооружения из тысяч снарядов, которые не разорвались, когда Израиль сбрасывал их на сектор Газа", — пишет издание.
Авторы статьи подчеркнули, что около 10% боеприпасов обычно не взрываются, но в случае Израиля эта цифра может быть куда выше. Боевики ХАМАС вытаскивают из вооружения взрывающиеся элементы, чтобы внедрять в свои ракеты. Кроме того, Израиль использует также снаряды времён вьетнамской войны, поэтому не разрываться может даже 15%.
Уточняется, что власти еврейского государства знали о проблемах с вооружением. С плохо охраняемых баз ЦАХАЛ похищено сотни единиц стрелкового оружия, тысячи патронов и сотни гранат, пояснили в статье.
А ранее Лайф писал, что Армия Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала высокопоставленного представителя ХАМАС, отвечавшего за поставки оружия. Это случилось в городе Рафах на юге палестинского анклава — израильская авиация нанесла точечный удар по автомобилю, в котором передвигался Хасан аль-Атраш.
Напомним, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе много детей. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.
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