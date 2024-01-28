Израиль оказался крупным источником оружия для ХАМАС

Израиль оказался крупным источником вооружения и боеприпасов для радикального палестинского движения ХАМАС. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на западных и израильских чиновников, а также представителей разведки еврейского государства.

В материале указано, что члены ХАМАС на протяжении многих лет получали взрывчатые вещества из неразорвавшихся израильских снарядов, а также воровали оружие Израиля со склада.

"Разведданные показали, что ХАМАС смогло собрать большое число своих ракет и противотанкового вооружения из тысяч снарядов, которые не разорвались, когда Израиль сбрасывал их на сектор Газа", — пишет издание.

Авторы статьи подчеркнули, что около 10% боеприпасов обычно не взрываются, но в случае Израиля эта цифра может быть куда выше. Боевики ХАМАС вытаскивают из вооружения взрывающиеся элементы, чтобы внедрять в свои ракеты. Кроме того, Израиль использует также снаряды времён вьетнамской войны, поэтому не разрываться может даже 15%.

Уточняется, что власти еврейского государства знали о проблемах с вооружением. С плохо охраняемых баз ЦАХАЛ похищено сотни единиц стрелкового оружия, тысячи патронов и сотни гранат, пояснили в статье.