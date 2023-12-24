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24 декабря, 04:41

ЦАХАЛ сообщила о ликвидации ответственного за поставки оружия ХАМАС

Армия обороны Израиля совместно со Службой общей безопасности (ШАБАК) ликвидировала высокопоставленного представителя ХАМАС, отвечавшего за поставки оружия. Об этом сообщила пресс-служба ЦАХАЛ в соцсети X (экс-Twitter).

Это случилось в городе Рафах на юге палестинского анклава. Израильская авиация нанесла точечный удар по автомобилю, в котором передвигался Хасан аль-Атраш. Спецслужбы установили, что он занимался контрабандой оружия в Газу и на Западный берег реки Иордан.

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А ранее ЦАХАЛ подсчитала свои потери с начала обострения конфликта с ХАМАС. По информации армейской пресс-службы, с 7 октября было убито 477 военнослужащих.

Обложка ©

ТАСС / EPA / CHRISTOPHE PETIT TESSON

Лариса Сафронова
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