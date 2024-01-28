Израиль и ХАМАС близки к соглашению о двухмесячном перемирии, узнали СМИ

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС приблизились к соглашению о двухмесячном прекращении огня в секторе Газа. Сделка предусматривает, что за это время будет осуществлён обмен более сотни заложников, пишет газета The New York Times (NYT).

По словам осведомлённых источников издания, договор о временном перемирии может быть заключён в ближайшие две недели. Освобождение заложников будет происходить в несколько этапов. Сначала (первый этап: перемирие будет длиться примерно месяц) предлагается освободить детей, женщин, пожилых и заложников, находящихся в критическом состоянии. За это время стороны детально обсудят вторую часть соглашения, которая остановит вооружённый конфликт ещё на 30 дней.

Подробное обсуждение соглашения состоялось сегодня, 28 января, в Париже. Там встретились переговорщики из Израиля, США, Египта, а также премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. Офис главы Правительства Израиля Биньямина Нетаньяху назвал переговоры конструктивными.