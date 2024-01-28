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28 января, 18:17

Израиль и ХАМАС близки к соглашению о двухмесячном перемирии, узнали СМИ

NYT: Израиль и ХАМАС близки к заключению двухмесячного перемирия

Израиль и радикальное палестинское движение ХАМАС приблизились к соглашению о двухмесячном прекращении огня в секторе Газа. Сделка предусматривает, что за это время будет осуществлён обмен более сотни заложников, пишет газета The New York Times (NYT).

По словам осведомлённых источников издания, договор о временном перемирии может быть заключён в ближайшие две недели. Освобождение заложников будет происходить в несколько этапов. Сначала (первый этап: перемирие будет длиться примерно месяц) предлагается освободить детей, женщин, пожилых и заложников, находящихся в критическом состоянии. За это время стороны детально обсудят вторую часть соглашения, которая остановит вооружённый конфликт ещё на 30 дней.

Подробное обсуждение соглашения состоялось сегодня, 28 января, в Париже. Там встретились переговорщики из Израиля, США, Египта, а также премьер-министр Катара Мохаммед бин Абдулрахман бин Джассим Аль Тани. Офис главы Правительства Израиля Биньямина Нетаньяху назвал переговоры конструктивными.

При этом ранее Нетаньяху отказался сворачивать бои в Газе в обмен на освобождение заложников. Он также напомнил, что израильская сторона уже вернула домой 110 человек из более чем 240, которых похитили палестинские радикалы.

Израиль оказался крупным источником оружия для ХАМАС
Израиль оказался крупным источником оружия для ХАМАС

Напомним, 7 октября 2023 года члены палестинского движения ХАМАС вошли в пограничные районы Израиля, радикалы объявили о начале операции "Наводнение Аль-Акса". Израиль в ответ официально заявил о переходе в состояние войны. С начала эскалации конфликта в секторе Газа погибло более 25 тысяч человек, в том числе много детей. В ООН ранее назвали Газу местом смерти и отчаяния, которое совершенно непригодно для жизни.

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Наталья Исакова
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